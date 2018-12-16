السراج يلتقي ممثلي أسر الشهداء والجرحى ويؤكد ضرورة تفعيل القانون الخاص برعايتهم

ليبيا- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين بحضور وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم والمستشار المالي ميلود الرجباني والمستشار القانوني عادل الشتيوي.

الاجتماع ناقش وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي كافة المسائل التي تهم هذه الشريحة من المواطنيين حيث تقرر تشكيل لجنة بشأن تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين على أن تحرص اللجنة على مراجعة لائحة تنفيذ القانون والتأكيد على تفعيله.

وأبدى السراج استعداده للمتابعة وتذليل ما يعيق التنفيذ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمنح المزايا والحقوق التي يتضمنها القانون والتي تشمل الحقوق المعنوية والمادية كافة.