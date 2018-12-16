السراج يناقش مع لجنة الترتيبات الأمنية الوضع الأمني في مدينة طرابلس

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت مع رئيس مركز العمليات المشتركة اللواء حسين عبد الله ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية اللواء حماد أحمد عبود وأعضاء اللجنة بالإضافة إلى مسؤول التنسيق ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

القادة العسكريين والأمنيين قدموا بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق شرحاً عن ما تم تنفيذه من تدابير أمنية وعسكرية لتأمين طرابلس الكبرى ومن بينها عمليات التمركز وإجراءات التنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة.

وأصدر السراج تعليماته فيما يخص الخطوات المقبلة وتوفير ما يلزم لنجاحها لتشمل مستقبلاً المدن الليبية الأخرى.