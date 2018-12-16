العراق يعرض على اليابان إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الإعمار

العراق – عرضت الحكومة العراقية على اليابان إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الإعمار عن طريق الإيرادات المالية المتحصلة من مبيعات النفط لليابان.

ورد ذلك، في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، عقب لقاء جمعه بالمستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني “كينتارو سونواورا” في بغداد.

ويتضمن المقترح، تمويل الصندوق من الجانبين؛ إذ سيمول العراق حصته عبر أموال بيع نفطه إلى اليابان، مشيرا إلى أن الصندوق سيشجع الشركات اليابانية للعمل في العراق.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن “المبادرة ستسرع جهود الإعمار، وإنشاء المشاريع الاقتصادية، وتوفر فرص عمل للعراقيين.. كما توفر فرصا مقابلة لحضور اليابان في السوق العراقية والمنطقة عموما”.

من جهته، أبدى مستشار رئيس الوزراء الياباني، وفقا للبيان، اهتمامه بالمشروع، واعتبره مثيرا للاهتمام، وفق البيان

واتفق الجانبان على أن يقدم الجانب العراقي الخطوط الرئيسة للمشروع، عبر سفارة طوكيو في بغداد، لتدرسها السلطات اليابانية.

وقدرت الحكومة العراقية في فبراير/ شباط الماضي، وفقا لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بقيمة 88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية الى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم “داعش” الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014.