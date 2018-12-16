العراق يوضح تفاصيل تقاعد المصريين ويناشد "المستنكفين"

مصر – أوضح علي جعفر الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، اليوم، إن مستحقات المصريين المتقاعدين في العراق لا تعد إرثا، بل هي من حق الأرملة والأطفال القصر فقط.

وأشار الحلو خلال مؤتمر صحفي بوزارة القوى العاملة في القاهرة، إلى أن زيارة الوفد العراقي إلى مصر تأتي لتذليل العقبات، التي تواجه تحويل المستحقات للمصريين المتقاعدين.

وناشد المصريين الذين لديهم مستحقات نظير عملهم بالقطاع الحكومي العراقي أو الخاص، أن يتقدموا بوثائق تثبت ذلك، مؤكدا على أن من يتقدم بأوراقه لا يعني أن له مستحقات بالفعل، بل ستتم دراسته أولا.

من جهة أخرى، أفاد بأن عدد المستحقين بالقطاع الخاص بلغ 398 شخصا، وتم تحويل أكثر من 3.2 مليون دولار حتى الآن لهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين بالقطاع الحكومي 250 متقاعدا.

المصدر: “اليوم السابع”