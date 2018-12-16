العميد هويدي يعتذر عن قبول تكليف وزير داخلية المؤقتة بشأن إدارة مديرية أمن سلوق قمينس

ليبيا – وجه مدير أمن بنغازي السابق العميد صلاح هويدي اليوم الأحد إعتذاره إلى أهالي المدينة بسبب ارتفاع وتيرة الجريمة خلال الأسبوعين الماضيين وبشكل مفاجئ ، مرجعاً تلك الجرائم إلى إنشغالهم في تفعيل ولملمة ما تبقى من مديرية الأمن.

هويدي أوضح في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إطلعت عليها المرصد بأن مديرية الامن في بنغازي تم تدميرها مادياً ومعنوياً وكانت بدون مقرات ولا قوة عمومية فعلية ما أدى إلى انتشار الجماعات الاجرامية المسلحة.

مدير أمن بنغازي السابق تمنى لمدير الأمن الجديد المكلف من قبل وزير داخلية المؤقتة المستشار بوشناف العميد عادل التوفيق ، داعياً الله بأن يعينه على المهمة الصعبة التي وصفها بـ”الصعبة”.

وأكد هويدي على أن الادارة العامة للبحث الجنائي ستكون في الموعد لتأمين المدينة والقيام بأي مهام اخرى تناط بها ، مقدماً إعتذاره لأهله ومدينته وزملائه في مديرية أمن سلوق قمينس عن اعتذاره لوزير الداخلية عن ترشيحه ليكون مديراً لامن منطقتهم .

وأعرب عن أمله بأن يقبل المستشار بوشناف إعتذاره عن قبول المهمة التي كلفه بها ، مرجعاً إعتذاره هذا لما تحتاجه إدارة البحث الجنائي في الأيام المقبلة من ترتيبات واعادة تنظيم وهيكلة كون مهامها ستكون من صعبة إلى أصعب .