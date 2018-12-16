الغرابلي: تحركات عملية الكرامة جنوب سرت لن تكون في صالح حفتر

ليبيا – وصف رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل العميد الطاهر الغرابلي تحركات وحدات الجيش التابعة للقيادة العامة جنوب سرت بأنها محاولات استفزازية للضباط والمنطقة العسكرية الوسطى التي يقودها ضابط في الجيش الليبي برتيه لواء وتابع لرئاسة أركان الوفاق .

الغرابلي قال خلال إستضافته من مصراتة عبر برنامج “نبأ اليوم” الذي يذاع على قناة “النبأ” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن أي تحرك لأي قوة بهدف الدخول لهذه المنطقة يعتبر استفزازي، مؤكداً على أن كل الجهود المبذولة الآن باتت واضحة في توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف :” مع أي مؤسسة عسكرية تريدوننا أن نتوحد مع مؤسسة غير منضبطة ما سمعناه في الفيديوهات المنتشرة انهم يريدون تحرير سرت ومصراته وربما حتى المنطقة الغربية بأكملها هذا استفزاز وخارج عن كل المجريات نطالب القائد الأعلى والمجلس الرئاسي بصفة عامة بتحديد موقفه من هذا الاختراق الواضح”.

وأشار إلى أنهم يدركون جيداً عدم وجود توافق بين المجلس الرئاسي والقيادة العامة والمشير خليفة حفتر بصفة خاصة كونه يريد العودة للمشهد السياسي من جديد من خلال ما وصفها بـ”العمليات الاستفزازية” ، لافتاً إلى أن هذه العمليات لا تؤثر على معنوياتهم .

كما طالب بضرورة تحديد موقف من هذه العملية بالذات عملية المباحثات بصفة عامة مع من وصفهم بـ”القوات غير المنتظمة” (القوات المسلحة الليبية) وإن كانت منضبطة يجب محاسبة من أرسلها لهذه المنطقة.

وأوضح أن المسؤول عن تأمين منطقة أبو نجيم وهذه المناطق هي منطقة عسكرية تابعة للمجلس الرئاسي ولها الحق في تأمينها حيث أن الجيش بصفة عامة حدد حدود لهذه المناطق ورصد إحداثيات كلاً في منطقته للعمل على إستتباب الأمن داخلها ومحاسبة المقصرين.

وإعتبر بأن ” العملية الإستفزازية” يهدف من خلالها المشير حفتر أو من أسماهم بـ”جماعته” إنهاك القوة العسكرية الموجودة في المنطقة الوسطى، موضحاً أنه بعد تحرير سرت من داعش بجهد ووقت كبيرين هذا ما يريد أن يفعله حفتر من جديد لكن هذه “لعبة” لن تكون في صالحه لأن القوة الموجودة بمصراته والمنطقة الوسطى قوة يعول عليها وليس من السهل إستفزازاها بهذه الطريقة لذلك يجب معالجة الموضوع قبل أن تعالجه المنطقة الوسطى ومدينة سرت ومصراته بصفة خاصة وعلى الرئاسي او القيادة العليا للجيش معالجته فهي من تستطيع تأمين التحركات.

الغرابلي يرى أنه” إن كانت القوة في المنطقة الشرقية منضبطة تحت القيادة العليا للجيش عليها تنفيذ الأوامر الصاردة عن القيادة العليا نحن كضباط في الجيش تحركنا بأوامر وقوانين ونتنقل من منطقة لأخرى بأوامر، أما أن تستفز منقطة أو مناطق بصفة عامة وجيش في المنطقة الغربية يراد به أن يتوحد مع هذه الشراذم للأسف التي ليست منضبطة ولا تحمل من انضباط العسكرية شيء اعتقد أن الوضع يراد له أن يستغل بشكل غير جيد ونحن في هذا الوقت نريد نشر السلام والامن في ليبيا ولا نريد الدخول في الحروب”.

وفي الختام بيّن أن منطقة أبو نجيم وسرت بصفة عامة مناطق آمنة لذلك يجب تأمين منطقة الجغبوب التي وقعت بها ما وصفها بـ”المذبحة” بالإضافة لمدينة الفقهاء وزلة.