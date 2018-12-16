الغصري: مصراتة دونها أشياء كثيرة.. والبنيان المرصوص لا تدعو للحرب بين قوات الشرق والغرب

ليبيا – قال الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص العميد محمد الغصري إنه خلال عام 2016 عندما إقترب تنظيم”داعش”من كوبري أو جسر السدادة بدأ البعض بالحديث عن إقتراب قوات داعش من مصراته للدخول إليها ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه الآن، مؤكداً على أن قوة البنيان المرصوص لا تدعوا للحروب والإحتكاك بينها وبين القوات من الشرق والغرب وإنما تسعى للتهدئة.

الغصري أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “نبأ اليوم” الذي يذاع على قناة “النبأ” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على تواصله مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد حداد، مضيفاً “منطقة أبو نجيم تبعد 160 كيلو عن سرت واللواء طمئننا أن الأمور تحت السيطرة والقوات ومجموعات الاستطلاع التي دخلت للمنطقة تم إصدار الأوامر لها بالخروج من أبو نجيم وانسحبت القوة دون أي مشاكل”.

وعلق على مقاطع الفيديوهات التي إنتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي لهذه القوات وهي تهدد مدينة سرت ومصراتة مشيراً إلى أن هذه المجموعات دخلت دون أمر من قياداتها وقد تكون صدرت لها الأوامر لكن بالمحصلة خرجت من المنطقة دون حدوث أي تصادمات ومشاكل.

وإستطرد حديثه موضحاً :”هناك أشخاص قالت أن هذه قواتنا تقترب من مصراته وأنا متأكد أن مصراته دونها اشياء كثيرة، وقبل مداخلتي تكلمت مع بعض الأشخاص من قوة حماية سرت ولم يفيدوني بأي معلومات في الحقيقة عن الطيران المسموع في المنطقة الوسطى وبالتأكيد ما يقال في الفيسبوك وبعض القنوات إن لم يكن له مصدر أو تصريح من القوات الجوية لا أعتبره دقيق”.