الكاسح: الخطوط الليبية عليها ديون قيمتها 4 مليون دولار للاتحاد الدولي للنقل الجوي

ليبيا – كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية فضيل الكاسح أمس السبت أن الشركة تواجه مشاكل إدارية كبيرة أثرت على مستوى أداء الشركة.

الكاسح قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا 218” إنه عندما كُلِّف العام الماضي بولاية عمرها عامان فُوجئ بسماح إدارة الليبية الأفريقية القابضة لرئيس مجلس إدارة الخطوط الليبية السابق عبد العاطي المشيخي بالاستمرار في عمله الأمر الذي أثار إرباكاً في قيادة الشركة.

وحول أسعار تذاكر الشركة، لفت الكاسح إلى أن القرار مازال تحت الدراسة ، مشيراً إلى أن قرار فرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي لا يناسب احتياجات الشركة وخص بذلك ملف المصروفات والديون.

ونوّه رئيس مجلس الإدارة إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” له ديون مستحقة على الخطوط الليبية قيمتها 4 ملايين دولار حتى آخر 2017.

وشدد الكاسح على أن قرار بيع النقد الأجنبي للخطوط الجوية الليبية غير منصف وشكل عليها ضغوطاً كبيرة ، مطالباً المجلس الرئاسي مراعاتها.

رئيس مجلس الإدارة تناول ملف دفع مبالغ مالية كرسوم الخدمات الأرضية والعبور الجوي وضرب مثالاً على ذلك بأن الخطوط الجوية الليبية تدفع 17 دولاراً عن كل مسافر لجمهورية مصر وتدفع الخطوط الجوية الليبية 32 ألف دولار عن كل رحلة للمملكة العربية السعودية ذهابا وعودة بما فيها رسوم المسافرين الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية الواقعة على الشركة.