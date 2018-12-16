المستشار بوشناف يعفي العميد هويدي من مهامه كمدير أمن بنغازي ويعين خلفاً له

ليبيا – أكد مصدر أمني لصحيفة المرصد اليوم الأحد إعفاء وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف لمدير أمن بنغازي العميد صلاح هويدي من منصبه .

المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه أوضح في تصريخ لصحيفة المرصد بأن المستشار بوشناف قد كلف وكيل وزارة الداخلية السابق عادل عبدالعزيز بمنصب مدير أمن بنغازي .

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يشار إلى أن مصدر من داخلية المؤقتة قد أكد يوم أمس السبت لصحيفة المرصد بأن الوزارة ستتخد اليوم الأحد قرارات حاسمة بشأن الوضع الأمني فى مدينة بنغازي ويأتي تغيير مدير امن المدينة من ضمن هذه القرارات.