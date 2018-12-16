المستشار بوشناف يغير مدراء أمن 5 مديريات في المنطقة الشرقية.. تعرف عليهم

ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأحد قراراً بشأن تنفيذ القسم الأول لحركة نقل مدراء الأمن بالمناطق ومدراء الإدارات العامة والمكاتب.

بوشناف كلف في قراراه رقم “606” والذي تلقت المرصد نسخة منه كلاً من “العميد الصادق اللواطي مديراً لمديرية أمن اجدابيا، العميد عادل العرفي مديراً لمديرية أمن بنغازي، العميد سالم محمد ماضي مديراً لمديرية أمن المرج، العقيد صلاح هويدي مديراً لمديرية أمن سلوق قمينس والمقدم خالد زايد المجدوب مديرا لمديرية أمن أوجلة أجخرة”.

ونصت المادة الثانية من ذات القرار على تكليف عدداً من الضباط بمهام مدراء للإدارات العامة والمكاتب وهم “العميد عثمان علي مديراً للإدارة العامة لأمن المنافذ،العميد السيد بالحاج مديراً لمكتب الشرطة الجنائية الدولية والعقيد أحمد الحاسي مديراً لإدارة الشؤون الإدارية”.

وطالب وزير الداخلية بتشكيل لجان تسليم وإستيلام بين الضباط المكلفين بالمادة الأولى والثانية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وزير الداخلية شدد على ضرورة العمل بالقرار من تاريخ صدوره،مطالباً الجهات المعنية بتنفيذه وإلغاء كل حكم يخالفه.

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