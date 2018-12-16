بالتمر يبحث مع بلدية سرت سبل فتح مكاتب جديدة لمصلحة الأحوال المدنية في المدينة

قام رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر اليوم الأحد بزيارة لمدينة سرت التقى خلالها وعميد البلدية مختار المعداني وعضو المجلس البلدي غيث أوحيدة وآمر قوة حماية وتأمين سرت النعاس عبدالله ومدير مكتب إصدارات سرت بالمصلحة يوسف العصلب.

وتم خلال اللقاء بحسب المكتب الاعلامي لبلدية سرت مناقشة امكانية افتتاح مكاتب خدمات بشرق وغرب المدينة وفي منطقة جارف ، مع العمل على تفعيل مكتب منطقة أبو هادي لتخفيف العبئ عن المواطنين.

يشار غلى أن زيارة رئيس مصلحة الاحوال المدنية غلى مدينة سرت تأتي بعد زيارة قام بها إلى مدينة بنغازي للوقوف على أوضاع مكاتب المصلحة في المنطقة الشرقية.