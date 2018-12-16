بالصور | مديرية أمن الواحات تسير دوريات صحراوية على الحدود الإدارية للبلدية

ليبيا – سيرت مديرية أمن الواحات جالو أمس السبت بالتعاون مع كتيبة الإستطلاع الرابعة الواحات دورية صحراوية مشتركة على الحدود الإدارية للمديرية مروراً بالسد الترابي للمنطقة لحصر المنافذ الموجوده به ومن ثم الى حقل النخلة جالو ومنه إلى حقل ابو الطفل النفطي.

أمر وحدة حرس المنشآت التابع للقيادة العامة العقيد رجب بداد أكد بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن الواحات جالو على تسير عدة دوريات مرافقة للدورية الصحراوية ، واصفاً الحالة الأمنية للمنطقة بـ”الجيدة”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يشار إلى أن هذه التحركات الأمنية تأتي بالتزامن مع ما تقوم به المنطقة العسكرية الكفرة لمراقبة تحركات عصابات التهريب والجماعات الارهابية لتفادي تكرار الهجمات التي ينفذها تنظيم داعش على بلدات الجنوب.