بعضها خطيرة.. مستشفى مزدة يكشف عن إستقباله لـ 40 حالة مصابة بمرض اللشمانيا

ليبيا – أكد مدير مستشفى مزدة العام علي الكباشي أمس السبت وصول أكثر من 40 حالة مصابة بمرض اللشمانيا بعضها حالتها خطيرة.

الكباشي أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” أن الجرعات الخاصة بعلاج المرض غير متوفرة في مخازن المستشفى ، مشيراً إلى أنهم تواصلوا مع جهاز الإمداد الطبي ووزارة الصحة بحكومة الوفاق لتوفيره لكنه دون جدوى.

وحذر مدير مستشفى مزدة من توجه إدارة المستشفى إلى قرار بإغلاقه نتيجة عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتسييره.

يشار إلى أن مدير مركز مكافة الامراض قد حذر من إنتشار مرض اللشمانيا بشكل سريع في مختلف مناطق ليبيا ، مرجعاً هذا الانتشار السريع إلى توقف أنشطة مكافحة المرض والقوارض البرية الخازنة للمرض وعدم توفر الحقن العلاجية .