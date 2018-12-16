تعليم الوفاق تكشف حقيقة اعتمادها للمناهج المصرية لتدرسها في ليبيا

ليبيا – نفى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة ماتناقلته وسائل الإعلام بشأن نية الوزارة اعتماد المناهج المصرية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بليبيا .

جمعة أكد بحسب مكتب تعليم الوفاق الاعلامي على أن الاجتماع مع وزير التعليم المصري إقتصر على تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين .

يشار إلى أن وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل كانا قد زار جمهورية مصر العربية اليومين الماضيين التقوا خلالها وزير التعليم المصري وتفقدوا أحوال الطلبة المبتعثين وكذلك الطلبة المهجرين وأولياء أمورهم للعمل على معالجة المشاكل والعراقيل التي تواجههم في جمهورية مصر العربية .