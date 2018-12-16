جناح بوكا جونيورز مطلوب في آرسنال

أنجلترا – يرغب نادي آرسنال الإنجليزي، في التعاقد مع أحد نجوم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي خسر مؤخرًا نهائي كأس ليبرتادوريس أمام نظيره ريفر بليت.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، إن آرسنال يريد التعاقد مع الجناح الأرجنتيني الشاب، كريستيان بافون، ولكنه سيكلف خزائن النادي 40 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن آرسنال اتصل بالفعل بنادي بوكا جونيورز للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، حيث طالب الفريق الأرجنتيني بمبلغ مرتفع مقابل التخلي عن لاعبه.

ويعد المدرب أوناي إيمري من أشد المعجبين بالجناح الأرجنتيني صاحب الـ22 عامًا، ويريد أن يدعم هجوم الفريق اللندني بخدماته، خاصة أنه يمتلك السرعة.

وكشفت الصحيفة أن فولهام الإنجليزي قدم عرضًا لضم اللاعب الأرجنتيني، لكنه أقل من المبلغ الذي يريده النادي الأرجنتيني للتخلي عن جناحه الشاب.

وكان وكلاء الأرجنتيني الدولي، على اتصال مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث أن اللاعب يتطلع للسير على خطى نجوم كبار مثل مواطنه ليونيل ميسي.

المصدر : كووورة