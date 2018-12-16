جهاز النهر الصناعي يحذر من كارثة مائية في حال إستمرار الإعتداءات على الآبار

ليبيا – حذر جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أمس السبت من حدوث كارثة مائية في حال إستمرار الإعتداءات على حقول آبار المياه بموقع الحساونة

الجهاز قال في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إن إستمرار الإعتداءات على حقول آبار المياه بموقع الحساونة سهل الجفارة ينذر بكارثة تهدد الإمداد والأمن المائي بالدولة.

يشار إلى أن آبار جهاز النهر الصناعي تتعرض لإعتداءات وتخريب بشكل مستمر خلال الـ3 أشهر الاخيرة حيث خرج أكثر من 80 بئر عن الخدمة بسبب عمليات السرقة والتخريب ما ينذر بحدوث أزمة حقيقية تتمثل في انقطاع إمدادات المياه عن الشمال.