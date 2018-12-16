جهاز النهر الصناعي يعلن إنتهاء أعمال الصيانة الطارئة لمساري شرق ووسط طرابلس

ليبيا – إستكمل الفريق الفني للصيانة من مهندسين وفنيين جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونه سهل الجفارة أمس الأول أعمال الصيانة الطارئة لتسريب المياه الحاصل بوصلة الربط بين المسارين الشرقي والأوسط.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن العاصمة طرابلس والمناطق المجاوره لها أصبحت أمام خيار أخر للإمدادها بالمياه والذي سيتم عبر المسار الأوسط في حالة حدوث أي طارىْ بالمسار الشرقي.

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يشار إلى أن المسار الشرقي قد شهد تسرباً لكميات من المياه الاسبوع الماضي ما سبب في انخفاض ضغط إمدادات المياه عن مدينة طرابلس وتنتهى هذه المشكلة مع إنتهاء جهاز النهر من صيانة المسارين المذكورين أعلاه.