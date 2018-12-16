حرس المنشآت النفطية التابع للرئاسي: نرفض إغلاق حقل الشرارة تحت أي ذريعة

ليبيا – أكد مدير مكتب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق وسام المسماري أمس السبت على أن الجهاز يرفض إغلاق المنشآت النفطية تحت أي ذريعة ، مضيفاً أن أي مطالبات يجب أن تكون عبر الوسائل المتاحة.

المسماري لفت في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن الكتيبة 30 التي تؤمن حقل الشرارة حاليا تتبع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق ولم تستكمل إجراءات ضمها لحرس المنشآت،مبيناً أن الكتيبة 30 شكلت من 3 كتائب كانت تؤمن الحقل مع القوة الثالثة قبل انسحابها.

وأشار مدير مكتب رئيس جهاز حرس المنشآت إلى وجود 486 عنصرا من المدنيين من أبناء المنطقة كانوا ضمن قوة الكتيبة يشاركون في الاحتجاجات بحقل الشرارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم.