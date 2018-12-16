رسميا.. الكشف عن تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022

قطر – كشف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المشرفة على تنظيم كأس العالم 2022، القطرية، حسن الذوادي، بأن تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022، تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

وأكد الذوادي أن جميع الملاعب ستكتمل في عام 2020، أي قبل عامين من انطلاق المونديال، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.

وقال الذوادي، إن العد التنازلي لمونديال قطر بدأ منذ لحظة نيل حق الاستضافة في ديسمبر من عام 2010، قبل أن يأخذ طابعا رسميا خلال تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، منتصف يوليو الماضي، راية استضافة قطر مونديال 2022.

وحول القضية المتعلقة بزيادة عدد منتخبات المونديال من 32 إلى 48، والتي أثارها اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”، أوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن الموضوع قيد الدراسة حاليا، لافتا إلى أن الأمر سيحسم نهائيا في مارس 2019، كما صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

المصدر: وكالات