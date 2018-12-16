رويس يقلل من أهمية صدارة دورتموند للبوندسليجا

ألمانيا – شدد ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، على أهمية مواصلة النتائج الإيجابية حتى نهاية الموسم، لضمان التتويج بلقب الدوري الألماني.

وحقق دورتموند فوزًا جديدًا على فيردر بريمن (2-1)، أمس السبت، ليضمن إنهاء الدور الأول في صدارة البوندسليجا، بعدما جمع 39 نقطة من 15 جولة.

وتحدث رويس في مقابلة مع الموقع الرسمي للبوندسليجا، قائلًا: “كلاعب كرة قدم، أنت ترغب بالطبع في تحقيق الفوز بكل مباراة”.

وأضاف: “احتلال الصدارة مع انتصاف الموسم أمر جيد بالنسبة لنا، لكن هذا لا يعني الكثير إن لم تكن كذلك في النهاية، لذا علينا أن ننتظر لنرى”.

من جانبه، قال المهاجم الإسباني باكو ألكاسير لموقع ناديه الرسمي: “عندما نفوز تكون أمسية مثالية، فهذا نتاج العمل الشاق، ولقد عملنا كثيرًا لأجل ذلك”.

واختتم: “المدرب يوظفنا بشكل جيد، ولقد تدربنا كثيرًا على عدة طرق لتنفيذ الركلات الحرة، وسارت على نحو جيد أمام بريمن”.

المصدر : كووورة