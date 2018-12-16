سياسي عراقي يطالب بطرد السفير الإيراني لدى بغداد

العراق – طالب رئيس حزب الأمة، النائب السابق، مثال الآلوسي، أمس، بطرد السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي.

وقال الآلوسي في رسالة وجهها لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان: “باسم الشهداء وأهاليهم الأكارم أطالبكم فورا بطرد السفير الإيراني من الأراضي العراقية”.

وأضاف: “يجب أن تُطالَب إيران بموقف واعتذار رسمي بعيدا عن الحيل الشرعية المبطنة”.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، أمس السبت، مقطع فيديو يظهر فيه السفير الإيراني إيرج مسجدي وهو يغادر قاعة احتفال أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير أراضي العراق من “داعش” عندما طلب عريف الحفل الوقوف دقيقة صمت تكريما لشهداء العراق.

المصدر: RT