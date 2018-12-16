قاسم يكشف عن سبب إنخفاض عدد المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا

ليبيا – أعتبر الناطق باسم القوات البحرية ايوب قاسم ، بأن الاحصائيات المتعلقة بعدد المهاجرين غير الشرعيين خلال العام الحالي 2018 لا تختلف عن الأعوام الماضية ، مبيناً بأن إنخفاض أرقام المهاجرين لا يرجع للضبطيات بل إلى عدد الواصلين لأوربا وضحايا البحر الذي انخفض عن الأعوام الماضية.

قاسم أوضح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أمس السبت وتابعته المرصد بأن الفضل لإنخفاض تدفق المهاجرين يعود إلى جهود البحرية الليبية وخفر السواحل بالتعاون مع السلطات الإيطالية .

واضاف بأن جهود الأجهزة الليبية في مكافحة الهجرة غير شرعية واضحة وبأن صراعهم كان مع المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط قبالة المياه الأقليمية الليبية والتي استمر عملها لسنوات دافعة بالمهاجرين للمغامرة وركوب البحر .

وأرجع قاسم التحركات الاوروبية ضد تلك المنظمات إلى التهديد الأمني لشواطئ اوربا وايطاليا تحديداً ، مبيناً بأن خطر إرتفاع أعداد المهاجرين دفعهم لاتخاذ إجراءات ضد هذه المنظمات وإقفال موانئهم أمامهم بعد أن اتضحت الحقيقة أمام الرأي العام الأوربي .

وأشار قاسم في ختام تصريحاته بِأنه بعد نجاحهم في إيقاف عدد من تلك المنظمات ساعد في تراجع عدد المهاجرين الذين صاروا يفقدون الأمل بالوصول إلى أوروبا ويعيدون التفكير في ركوب البحر عبر ليبيا إلى أوروبا .