قرقاش يُكذّب غابرييل حول منع أمريكا حربا كانت وشيكة بين دول الخليج

أبوظبي – كذّب وزير الدولة الإماراتي، أنور قرقاش، بكلام دبلوماسي، ما أعلنه وزير خارجية ألمانيا السابق، ريغمار غابرييل، أن منطقة الخليج كانت على شفا حرب حين نشبت الأزمة مع قطر عام 2017 .

وقال قرقاش في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في تويتر، إن :”تصريحات سيغمار غابرييل، الوزير الألماني السابق، في منتدى الدوحة بأن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري، غير صحيحة وتجانب الواقع، قرار الدول الأربع اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت غابرييل في برلين وكان متفهما لأسباب الأزمة”، حسب قول الوزير قرقاش.

وكشف الوزير الألماني السابق، في كلمة ألقاها أمس السبت، في منتدى”الدوحة 18″ المنعقد في العاصمة القطرية: “أن حربا كانت على وشك الاندلاع في منطقة الشرق الأوسط، حين وقعت أزمة الخليج بين قطر ودول المقاطعة قبل عام ونصف العام”. وذكر غابرييل الذي كان وزيرا لخارجية ألمانيا في ذلك الحين، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، سحب فتيل الحرب الوشيكة.

وأكد الوزير الألماني السابق: “في أزمة الخليج لم نكن بمنأى عن هجوم عسكري، وتيلرسون قام بالكثير لكي لا يحدث هذا”.

وفي تغريدة ثانية أتبعها قرقاش بتغريدته الأولى اليوم، أعلن المسؤول الإماراتي: “الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب، وندرك ان الدوحة ستعود إلى رشدها والى محيطها الخليجي في الوقت المناسب، وتصريح غابرييل مكاني بامتياز وجانبه الصواب”.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد ذكرت في تقرير لبيل ترو من القاهرة، بعنوان “السعودية كانت على وشك شن حرب على قطر”، أن السعودية وحلفاءها كانوا يخططون لهجوم عسكري على قطر قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقنعهم بعكس ذلك.

وقالت الصحيفة إن ترامب تدخل وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة، وتتحول إلى حرب إقليمية تستفيد منها إيران.

المصدر: RT