قطر: 40% من صادراتنا من الطاقة موجهة للأسواق الناشئة

قطر – اوضح وزير المالية القطري، علي شريف العمادي ، إن 40 بالمائة من صادرات بلاده من الطاقة موجهة إلى الأسواق الناشئة حول العالم.

وردت تصريحات العمادي اليوم، خلال كلمة له في جلسة حوارية تبحث إمكانات النمو في الأسواق الناشئة وأثرها على الاقتصاد العالمي، على هامش “منتدى الدوحة” الـ18، الذي افتتحت أعماله اليوم وتستمر حتى الأحد، ونقلت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتنتج قطر 610 آلاف برميل يوميا من النفط الخام، إضافة إلى أكثر من 77 مليون طنا من الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف الوزير القطري أن بلاده جزء من الأسواق الناشئة في العالم، “لكنها تمتاز عن بقية تلك الاقتصادات، بسبب ما حققته من نمو في السنوات الماضية”.

وذكر أن بلاده ترتبط عبر الخطوط الجوية القطرية بـ60 سوقا ناشئة، “تحظى بتفوق تكنولوجي مشهود، الأمر الذي يترك آثارا إيجابية على هذا النوع من الأسواق في العالم”.

وزاد: “2017 الذي فُرض فيه الحصار على قطر، شهد بعض التدفقات المالية من خارج الدولة، لكننا حققنا نموا في 2018 معظمه جاء من القطاع الخاص الذي سجل نموا وصل إلى 6 بالمائة خلال العام الجاري”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

ونوه العمادي إلى أهمية الأسواق الناشئة، قائلا إنها “كانت تمثل 36 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي في التسعينيات.. هذا الرقم ارتفع اليوم إلى 56 بالمائة، وهناك توقعات بوصوله إلى 60 بالمائة في السنوات الخمس المقبلة”.

وتعرضت الأسواق الناشئة كالأرجنتين وروسيا والبرازيل خلال العام الجاري، إلى تقلبات اقتصادية دفعت لتخارج نسب من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، فيما تسببت قوة الدولار بوضع ضغوط أكبر على التدفقات الخارجية وعلى عملات في الأسواق الناشئة.