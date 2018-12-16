كانيلو يهزم فيلدينغ بضربة فنية قاضية في الكبد

نيويورك – أحرز المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن فوق المتوسط، بتغلبه على البريطاني روكي فيلدينغ، بالضربة الفنية القاضية، في نزال أقيم اليوم في نيويورك.

وأظهر الملاكم المكسيكي البالغ عمره 28 عاما، والمرشح الأبرز للفوز، رغبته في الانتصار من البداية، ووجه لكمات متتالية وأسقط منافسه البريطاني أربع مرات.

وحسم ألفاريز، الذي عزز سجله الرائع إلى 51 فوزا مقابل هزيمة واحدة وتعادلين، حسم اللقاء بلكمة قوية بيده اليسرى في كبد فيلدينغ، سقط على إثرها هذا الأخير، لينهي الحكم النزال.

وسدد ألفاريز 35 لكمة في جسد منافسه.

وعلق ألفاريز على أسلوبه الهجومي بعد نهاية النزال قائلا: “هذا ما خططنا له.. كنا نعرف أن هذا الأسلوب من نقاط ضعفه (فيلدينغ)”.

وتابع البطل المكسيكي، الذي جاءت هزيمته الوحيدة السابقة أمام النجم الأمريكي فلويد مايويذر في 2013 :”شعرت بالقوة.. أدينا عملا رائعا وأنا سعيد جدا”.

المصدر: وكالات