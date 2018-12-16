كميات اليورانيوم في الأردن تبلغ نحو 62.1 ألف طن

كميات اليورانيوم في الأردن تبلغ نحو 62.1 ألف طن

فرنسا – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر حديثاً إن كميات اليورانيوم المقدرة في الأردن تبلغ نحو 62.1 ألف طن، في حين تبلغ كلفة استخراج الكيلوغرام الواحد منه 130 دولارا.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن إجمالي الإنفاق الحكومي على تطوير واستكشاف موارد اليورانيوم بلغ 3.5 مليون دولار في 2017.

وبحسب الوكالة الدولية، “بدأت خطة بناء مفاعلين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، جنبا إلى جنب مع تطوير موارد اليورانيوم في البلاد، تمضي قدما منذ عام 2004، مدفوعا بزيادة الطلب على الطاقة والحاجة الحالية لاستيراد حوالي 95 % من احتياجاته (الأردن) من الطاقة”.

ووفقاً للتقرير، تجري حاليا دراسات تفصيلية لتقييم موقع جديد لبناء مفاعل نووي، بالإضافة إلى دراسات أخرى متعلقة ببناء وتشغيل محطة الطاقة النووية.

وتستورد المملكة حاليا أكثر من 95% من احتياجاتها من الطاقة، كما أن الاضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي من مصر قد كلفت الأردن أكثر من مليون دولار في اليوم، بحسب الهيئة.

وتم تأسيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية في 2008، وفقا لقانون الطاقة النووية (القانون رقم 42) لسنة 2007 وتعديلات 2008، و هي الجهة الرسمية المكلفة بتطوير وتنفيذ برنامج الطاقة النووية الأردني.

المصدر: RT