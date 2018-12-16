كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا من إيران للشهر الثالث على التوالي

سيئول – أظهرت بيانات الجمارك أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك على الرغم من حصولها على إعفاء من العقوبات التي تستهدف إمدادات النفط الخام من إيران.

وفي المجمل استوردت كوريا الجنوبية أقل من ثلاثة عشر مليون طن من النفط الخام في تشرين الثاني نوفمبر، بزيادة واحد وعشرين من المئة بالمئة عن العام الماضي .

وذكرت البيانات، انه وعلى الرغم من استنشاء سيؤول من الحظر، إلا انها ظلت لا تستورد شيئا من إيران، مع إجراء المشترين محادثات مع إيران بشأن إبرام عقود جديدة، في حين أفادت مصادر في الصناعة من قبل إنها تتوقع استئناف المشتريات أواخر كانون الثاني يناير أو شباط فبراير المقبلين.