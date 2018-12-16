لزيادة قوة خط الدفاع.. اللواء 73 مشاة يرسل الكتيبة 165 إلى منطقة الهلال النفطي

ليبيا – قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة المنذر الخرطوش أمس السبت إن اللواء قام بإرسال الكتيبة 165 مشاة لمنطقة الهلال النفطي من أجل زيادة قوة خط الدفاع تحسباً لأي تحركات أو أوامر من القيادة العامة للجيش.

الخرطوش أشار في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن العميد علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة أرسل كتيبة 165 مشاة التابعة للواء لدعم الموقف العام لغرفة عمليات سرت الكبرى في منطقة الهلال النفطي لزيادة قوة خط الدفاع ليس إلا وتحسباً لأي تحركات أو أوامر جديده من القيادة العامة للجيش.

وأكد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة على ان الوضع في منطقة الهلال النفطي حتي اللحظة ممتاز جداً بتواجد الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى بإمرة اللواء سالم الدرياق متمركزة في عدة نقاط بالمناطق المحيطة بالهلال النفطي والغرفة تسير دوريات بشكل مستمر في عدة مناطق منها حقل المبروك وزله والجفرة وصولاً إلى وادي بي ما بعد منطقه بونجيم.

يشار أن الكتيبة 165 مشاة التي يطلق عليها كتيبة حسين الجويفي سابقاً تعتبر من أقوى الوحدات القتالية والأمنية تنظيما وعتاداً وعناصر بشرية وتتمركز هذه الكتيبة بمدينة البيضاء ويذكر أن اللواء 73 مشاة انضمت له وحدات وكتائب عسكرية عدة وصلت إلى 8 ما بين كتائب ووحدات عسكرية تنضوي الآن تحت اللواء 73 مشاة بقيادة العميد علي صالح القطعاني.