مانشستر يونايتد يمدد عقد سمولينج حتى 2022

أنجلترا – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، تمديد التعاقد مع لاعب كرة القدم كريس سمولينج حتى عام 2022.

ووقال النادي في بيان، “يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن عن أن كريس سمولينج قد وقع عقدًا جديدًا يبقيه مع النادي حتى يونيو / حزيران 2022، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد عام آخر”.

وقال سمولينج “هذا هو موسمي التاسع مع النادي وأنا سعيد لأنني سأواصل تطوري مع هذا الفريق”.

وأضاف “شرف عظيم لي أن ألعب لمانشستر يونايتد ونحن جميعًا نركز على جدول المباريات المزدحم خلال فترة الأعياد”.

من جانبه، قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني “أنا سعيد جدًا لأن سمولينج وقع عقدًا جديدًا، كريس متواجد مع النادي منذ سنوات عديدة والآن هو أحد اللاعبين الكبار في فريقنا”.

وشارك سمولينج أساسيا مع مانشستر يونايتد في آخر خمس مباريات مع الفريق بما فيهم تعادل السبت الماضي أمام وولفرهامتون بهدف لكل منهما.