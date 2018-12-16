معتوق: روسيا تبحث عن شريك قوي في ليبيا يمكنها من خلاله تفعيل إتفاقياتها المتوقفة

ليبيا – رأى المتحدث السابق بإسم الحكومة المؤقتة عبد الحكيم معتوق أن طلب رئيس البرلمان عقيلة صالح من المسؤولين الروس تفعيل الاتفاقيات التي توقف العمل بها بعد عام 2011 صحيح.

معتوق أكد في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” على أن موسكو ما زالت تبحث عن شريك حقيقي وقوي يمكنها من خلاله تفعيل الاتفاقيات لأنها تارة تنسق مع الحكومة المؤقتة وتارة أخرى مع حكومة الوفاق وتارة ثالثة تستقبل وفدًا يمثل سيف الإسلام القذافي وتعلن بأنه بمقدوره المشاركة في العملية السياسية.

وأضاف المتحدث السابق أن كل ذلك يندرج ضمن سياق رغبة موسكو في خلق نوع من المقاربة بطريقة جس النبض لكل الفرقاء وكذلك الرأي العام المحلي والدولي.

وقال معتوق :” إن ما يجري لا يتجاوز كونه تفاهمات إلى حين وصول الليبيين إلى تسوية حقيقية وعندها يصبح تعامل كل دول العالم وليس روسيا فحسب مع كل الاتفاقيات سواء أكانت مبرمة في السابق أو أنها ستبرم مجددًا في إطار سياسي وقانوني ملزم”