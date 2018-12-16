معيتيق يبحث مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاحوال المدنية سبل صرف علاوة الاسرة لمستحقيها

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد مع كل من وكيل وزارة الشوؤن الاجتماعية ونائب رئيس مصلحة الاحوال المدنية جاهزية المنظومة الخاصة لصرف المنحة المقررة وفقاً للقانون رقم 27/2013 بداية العام القادم.

وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية ونائب رئيس المصلحة قاما بوضع معيتيق وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي في صورة الخطوات التي اتخذت لصرف العلاوة ومنها جاهزية المنظومة من الناحية التقنية. معيتيق أكد على ضرورة استكمال التنسيق بين الشوؤن الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية وليبيا المركزي لربط وتحديث البيانات فيما بينها بالشكل الذي يضمن صرف المنحة لمستحقيها.