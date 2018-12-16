نصية: من يعطل منح الأموال لمفوضية الإنتخابات يعطل إقامة الاستفتاء وإجراء الانتخابات

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أمس السبت عن قلقه من تأخر إحالة الرئاسي للأموال التى طلبتها المفوضية العليا للإنتخابات لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

نصية تسائل في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً :”هل قام المجلس الرئاسي بإحالة الاموال المطلوبة للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء؟ أم ان الدعوات لإجراء الانتخابات كانت من باب الهروب من اعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتوحيد مؤسسات الدولة”.

نصية يرى وفقاً لتغريدته أن من يعطل منح الأموال يعطل إقامة الاستفتاء وإجراء الانتخابات في إشارة منه إلى المجلس الرئاسي .