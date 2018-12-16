وفد مجلس الاتحاد الروسي يزور إسرائيل 19 ديسمبر

روسيا – ذكر مجلس الاتحاد الروسي أن وفدا من أعضاء المجلس سيزور إسرائيل يومي 19 و20 ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مسؤول في جهاز مجلس الاتحاد أن الوفد سيجري مباحثات مع أعضاء الكنيست الإسرائيلي، وسيضم أفرادا من لجنتي الشؤون الدولية والدفاع.

وسيترأس الوفد الروسي رئيسا اللجنتين المذكورتين قسطنطين كوساتشوف وفيكتور بونداريف.

وفي وقت سابق قال العضو في الكنيست الإسرائيلي دافيد بيتان، الذي التقى نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف في موسكو اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعير اهتماما كبيرا لهذه الزيارة.

واعتبر أن الزيارة ستشكل فرصة لإيصال المعلومات عن التحديات التي تواجهها إسرائيل والمجتمع الدولي في الشرق الأوسط. وأعرب عن قناعته بأن الزيارة ستكون مثمرة.

المصدر: نوفوستي