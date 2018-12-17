ألمانيا: مستعدون لدعم دور الكويت في تسوية الأزمة الخليجية

الكويت – أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، امس، عن استعداد بلاده لدعم جهود الكويت الرامية إلى حل الأزمة الخليجية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، عقب لقائهما في الكويت، إن هذه الدولة “تلعب دور الوسط ودورا لا يمكن الاستغناء عنه في حل الأزمة الخليجية”.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن حكومة بلاده مستعدة لدعم أي دور كويتي لحل هذه الأزمة ليعم الأمن في المنطقة.

كما أضاف ماس: “لا بد أن نعمل سويا مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حلول سلمية في المنطقة”.

وفي سياق متصل، لفت ماس إلى أن “دعوة رومانيا لعقد مؤتمر لحل الأزمة الخليجية يمكن أن تشكل إسهاما لكنها ليست مبادرة من الاتحاد الأوروبي”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي أن هناك تطابقا في وجهات النظر مع ألمانيا ما يدفع الطرفين لبحث الحلول السليمة لقضايا المنطقة في مجلس الأمن.

وتطرق الخالد خلال المؤتمر إلى موضوع الانتقادات الموجهة إلى مجلس التعاون الخليجي من قبل قطر في ظل استمرار الأزمة الحالية، قائلا: “يحق لكل عضو في مجلس التعاون الخليجي أن يطرح أفكاره فيما يتعلق بتطوير العمل فيه”.

وأضاف أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، “طرح في القمة الخليجية التي استضافتها الكويت العام الماضي أفكارا لإيجاد آلية لحل النزاعات وتعزيز النظام الأساسي لمجلس التعاون بهذه الآلية حتى تستطيع دول المجلس من خلالها أن تناقش كل القضايا الخلافية”.

وجدد الخالد التأكيد على أن من حق أي دولة طرح أي مقترح أو تعديل يناقش بين الدول الأعضاء للتوصل إلى ما يتم الاتفاق عليه.

وسبق أن وجه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، انتقادات شديدة اللهجة لمجلس التعاون الخليجي بسبب عدم تمكنه من حل الخلافات الحالية بالمنطقة، إلا أنه قال إن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة المندلعة بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مع فرض مقاطعة سياسية واقتصادية على الإمارة.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقارب مع المنافس الإقليمي إيران، وهو ما تنفيه السلطات القطرية قائلة إنها مزاعم تهدف للنيل من سيادتها.

وفي الوقت الذي لم تنجح جهود وساطة الكويت، أعلن وزير الخارجية الروماني، تيودور فيوريل ميليشكانو، السبت، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على عقد مؤتمر دولي في العام المقبل في إطار المساعي الرامية لتسوية الأزمة الخليجية.

المصدر: وكالات