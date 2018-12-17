إختيار ليبيا رئيسةً لمكتب الممثل الإقليمي لمنظمة الوسطاء والرقابيين الأفارقة

ليبيا – انتُخِبت ليبيا متمثلة في هيئة الرقابة الإدارية رئيسةً لمكتب الممثل الإقليمي لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة (AOMA) وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الأمبودسمان الإفريقي في الثلاثين من نوفمبر الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي.

الوفد الليبي شارك بحسب المكتب الغعلامي التابع لهيئة الرقابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة المكلّف ومدير مكتب التدريب والتعاون الدولي في فعاليات الاجتماع بمشاركة 44 دولة إفريقية تنافست على عدة مناصب قيادية بالمنظمة.

وإعتبرت الهيئة أن هذا الاستحقاق الدبلوماسي يعزز موقف دولة ليبيا في منظمات الأمبودسمان الإقليمية والدولية و منظمات الأمم المتحدة وإرساء دورها الهام في متابعة أهداف المنظمة في مجالي القانون والرقابة الحديثة بإقليم شمال إفريقيا ويعكس إدراك دولة ليبيا لأهمية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومعالجة آثاره.