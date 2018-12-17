الآغا : إصلاحات الرئاسي الاقتصادية يجب أن تشمل رفع الدعم عن المحروقات

ليبيا – قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا اليوم الإثنين إن الاصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس الرئاسي غير كافية ان لم يرافقها جملة من الاجراءات الأخرى كرفع الدعم عن المحروقات وتحسين الانفاق الحكومي.

الآغا أوضح في تصريح لموقع “ليبيا الإقتصادية” أن الوضع المالي الحالي يبشر بتحسن في توفر السيولة بالمصارف رغم ان إدارات المصارف التجارية لم تراعي تطوير خدماتها في فروع المنطقة الشرقية بالشكل الذي يواكب تطور الخدمات المصرفية المعنية بملف الاعتمادات.

ورأى رئيس لجنة السيولة أنه من المبكر الحديث عن تخفيض في سعر الرسوم المفروضة على الدولار الى حين إحداث توازن في السوق الموازي للحفاظ على فارق السعر بنسبة لا تتجاوز 20%.