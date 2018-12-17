الأسماك التركية تبحر إلى 64 دولة حول العالم

الأسماك التركية تبحر إلى 64 دولة حول العالم

تركيا – وصلت صادرات تركيا من الأسماك إلى 64 دولة حول العالم، في عام 2018.

وبحسب اتحاد المصدرين الأتراك لمنطقة شرق البحر الأسود، بلغت قيمة الصادرات التركية من الأسماك في الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، 222 مليونا و390 ألفا و102 دولارا.

وبلغ حجم صادرات تركيا من الأسماك 47 ألف طن و267 كيلوغراما.

واحتلت كل من هولندا وإيطاليا وروسيا على التوالي المراتب الأولى من حيث حجم الصادرات التركية من الأسماك.

وفي حديث للأناضول أشار نائب رئيس الاتحاد أحمد حمدي كوردوغان، إلى إبحار الأسماك التركية إلى أسواق جديدة كفيتنام وإندونيسيا والبحرين ومولدوفا والبيرو وماليزيا وتركمانستان وإيران.