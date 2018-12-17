الإعلان رسميا عن Samsung Notebook 9 Pen 2019 قبيل إنعقاد معرض CES 2019

سيئول – تضع سلسلة الهواتف الذكية Galaxy Note Series نفسها بعيدًا عن بقية الهواتف الذكية الأخرى عن طريق إستخدام القلم الرقمي S Pen، والذي يتحول إلى أكثر من مجرد قلم عندما يتم ربطه مع نظام التشغيل على الهاتف.

إذا كنت من محبي القلم الرقمي S Pen ولكنك ترغب في شاشة أكبر، فأنت محظوظ الآن.

قبل إنعقاد معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الحاسوب المحمول الهجين Samsung Notebook 9 Pen 2019. هذا الحاسوب المحمول الجديد يأتي لخلافة الحاسوب Samsung Note 9 Pen 2018 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في وقت سابق من هذا العام. ووفقا لشركة سامسونج، فالحاسوب Samsung Notebook 9 Pen 2019 الجديد سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم شاشة بحجم 13 إنش، في حين تضم النسخة الأخرى شاشة بحجم 15 إنش مع العلم بأن هذه النسخة الأخيرة توفر أيضًا خيار الحصول على بطاقة الرسوميات المنفصلة Nvidia GeForce MX150 مع 2GB من الذاكرة العشوائية VRAM.

وبغض النظر عن ذلك، فمن الممكن الحصول على كلا الحاسوبين مع الجيل الثامن من معالجات Intel Core 8، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR3. وعلاوة على ذلك، فهذه الحواسيب المحمولة الجديدة تأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع كما أنها تضم تقنية التعرف على الوجه علمًا أنها تضم كذلك منافذ Thunderbolt 3 و USB Type-C، فضلا عن مكبرات صوتية معدلة من قبل شركة AKG الرائدة في مجال الصوتيات.

كما يبدو، فقد تبنت شركة سامسونج تصميمًا جديدًا لحاسوبها المحمول الجديد مع إستخدام إطار من الألومنيوم. وسيأتي هذا الحاسوب المحمول كذلك بشكل مسبق مع القلم الرقمي S Pen. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فالحاسوب Samsung Notebook 9 Pen 2019 سيكلف إبتداء من 1400$، وسيكون متاحًا للشراء في العام 2019.