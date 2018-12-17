الثني يتابع سير عمل مشاريع الهيئة العامة للمواصلات والنقل

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سير عمل مشاريع الهيئة العامة للمواصلات والنقل وذلك خلال اجتماع عقده برئيس هيئتها الكابتن محمد علي عبدالقادر.

الاجتماع تناول وفقاً للموقع الرسمي للحكومة المشاريع المنفذة و التي صدرت حيالها أذونات من قبل مجلس الوزراء في قطاع المواصلات في بنغازي و كافة مشاريع المنطقة الشرقية.

كما بحث المجتمعون مشاريع الهيئة بالمنطقة الجنوبية من حيث العوائق في الطرق وخاصة الرابطة بين المدن الرئيسية في المنطقة الجنوبية و التطرق الى سحب المشاريع من الشركات التي تباطأت في تنفيذ المشاريع المكلفة بها.