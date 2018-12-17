الحكومة المؤقتة تدرس رفع مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة

ليبيا – عقد اللجنة الخاصة بوضع تصور خاص لرفع مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اليوم الإثنين إجتماعاً بمقر وزارة العمل بالحكومة المؤقتة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة تعليم المؤقتة إستكمال أعمال اللجنة التي تم الإتفاق خلالها على اختيار مجموعة من الخبراء والإستعانة بعدد من المُستشارين للوصول الى تصور كامل يتم عن طريقه تنفيذ زيادة المرتبات وفق دراسة تتماشى مع قانون الموازنة العامة للدولة.

هذا وحضر الإجتماع كل من “رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ونائب رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات،وزير التعليم فوزي بومريز،ووزيري العمل والعدل إلى جانب وكيل عام وزارة الحكم المحلي”.