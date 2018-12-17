الرئاسي يدعو إلى الاسراع بتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيان اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير مدينة سرت من عناصر تنظيم”داعش” بعد معارك استمرت ثمانية أشهر.

الرئاسي دعا في البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه الله العلي القدير أن يتقبل الضحايا بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى والمصابين ويحفظ قوات البنيان المرصوص وكافة القوات في ربوع الوطن الذين انتصروا في ملحمة شجاعة وفداء في مواجهة تنظيم إرهابي شرس يشهد العالم على خطورته.

وإعتبر أن تحرير سرت لم يقضي تماماً على التنظيم الإرهابي فقد تسربت عناصر منه لتحاول التجمع في مناطق اخرى كما أن هناك بؤر و خلايا تتحين الفرص للقيام بعمليات إجرامية وبما يستدعي أن يكون الجميع في غاية الحذر وأن لا تتوقف عمليات الرصد والمتابعة والمواجهة لأن الحرب حربنا ضد الإرهاب لن تنتهي إلا باقتلاعه من جذوره.

كما أكد على أن هذا العدو يستهدف الجميع دون تمييز الامر الذي يتطلب الاسراع بتوحيد المؤسسة العسكرية في جيش ليبي واحد تحت سلطة مدنية تنفيذية وفقاً لمبادئ الديمقراطية و مبني على عقيدة الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وصون كرامة مواطنيه.

وجاء في نص البيان”لقد بدأنا من خلال برامج الاصلاح معركة أخرى لا تقل أهمية عن معركة التحرير وهي معركة البناء والتعمير والانتصار في هذه المعركة يحتاج إلى عقول وسواعد جميع الليبيين والمصالحة الوطنية وأن تتوحد كافة مؤسسات الدولة لنؤسس سوياً قاعدة للتنمية والنهضة وتعويض سنوات المعاناة”.