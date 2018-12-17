السراج والسائح يبحثان سبل توفير إحتياجات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين بمقر المجلس في مدينة طرابلس رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

السراج بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق مع رئيس المفوضية المتطلبات التي تحتاج إلى استكمال لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية.

وأكد حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية وشفافية، موضحاً ما تم الاتفاق بشأنه خلال لقاءاته مع عدد من النواب المساعدين للأمين العام للامم المتحدة والبعثة الاممية بليبيا من اهمية الاستعانة بخبرات دولية لتقديم المساعدة الفنية والتقنية إذا احتاجت المفوضية ذلك وأن يجرى العمل في مسار الانتخابات تحت مظلة الامم المتحدة.