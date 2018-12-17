الفريق الناظوري يناقش مع إدارة مطار بنينا مشكلة إصدار التذاكر الالكترونية للمواطنين

ليبيا – عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبري الفريق عبدالرازق الناظوري اجتماعاً أمس الأحد مع مدير مطار بنينا ومدير شركة الخطوط الجوية الليبية ومدير شركة ودان التقنية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

الإجتماع تركز وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للناظوري حول العراقيل التي تحول دون التعاقد مع الشركات المختصة في اصدار بطاقات صعود الكترونية.

وأكد الفريق الناظوري على الشركات الناقلة الالتزام باصدار بطاقة صعود الكترونية حتي لا تتكرر عمليات تزوير وبيع الكروت واستغلال المواطنين.