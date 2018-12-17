القضاء العراقي يبطل قرار العبادي عزل رئيس "الحشد الشعبي"

العراق – أصدرت محكمة القضاء الإداري في العراق اليوم حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن إعفاء رئيس هيئة “الحشد الشعبي” والمرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض من مناصبه.

ونشر مكتب الفياض اليوم نسخة من القرار القضائي الذي ينص على إعادته لثلاثة مناصب أعفي منها سابقا .

وفي شهر أكتوبر الماضي، ألغت المحكمة الاتحادية العراقية الأمر الذي أصدره العبادي في 30 أغسطس الماضي، بإعفاء الفياض عن مناصبه الثلاثة: مستشار للأمن الوطني ورئيس هيئة “الحشد الشعبي” ورئيس جهاز الأمن الوطني.

ويشار إلى أن الفياض مرشح لمنصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي.

المصدر: RT