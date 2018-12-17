القوات الخاصة تعلن إستعدادها للمشاركة في منع الخروقات الأمنية في المدينة

ليبيا – صرح المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي أن وحدات من القوات الخاصة وعلى رأسها شعبة التحريات بالقوات الخاصة مستعدة للانتشار على مداخل وأطراف مدينة بنغازي.

المتحدث باسم القوات الخاصة أكد بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة على أن الانتشار سيكون لمنع الخروقات الأمنية التي تحدث داخل المدينة.

يشار إلى أن بنغازي شهدت الأسبوعين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الجريمة وتسجيل العديد من حوادث القتل والسطو المسلح والسرقة بالإكراه من قبل عصابات مسلحة في مناطق متفرقة بالمدينة.