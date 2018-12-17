القيادة العامة تعلن القبض على جنود ظهروا فى مقطع مسيء لإحدى مدن المنطقة الغربية

ليبيا – أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة متابعتها لوحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والاجرامية التي تهدد الامن الوطني .

وفى بيان أصدرته مساء الأحد وتلقته المرصد من مكتب المتحدث بإسمها ، أكدت القيادة العامة بأن بنادق جنودها لن ولم ترفع في وجوه الليبيين ولم توجه لاي مدينة أو قبيلة ليبية بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم .

وأضافت : ” إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تماماً لتعليمات القائد العام والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق ” .

وأعلنت القيادة العامة فى بيانها القبض بالفعل على كل من ظهر فيها مؤكدة بأنها ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إدارياً وقانونياً وذلك فى إشارة منها لشخص ظهر فى تسجيل مُصور وهو يوجه تهديدات لمدينة مصراتة .

وختمت بأنها وبذلك تبرهن على إصطفافها مع الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على إحترام حقوق الإنسان ، بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات