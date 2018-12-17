اللواء المغربي: الجيش مستعد لصد أي هجوم على منطقة الهلال النفطي

ليبيا – قال آمر حرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية اللواء ناجي المغربي أمس الأحد إن القوات المسلحة تواصل القيام بدوريات استطلاع في محيط منطقة الهلال النفطي.

اللواء المغربي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “العين الإخبارية” أن قوات الجيش تسيطر على المناطق كافة وتؤمنها ، مشيراً إلى أن الأمور مستقرة ولا توجد أي تهديدات من قبل جماعات إرهابية.

وأوضح أن قوات الجيش تسيطر على مساحات واسعة بالمنطقة المحيطة بالهلال النفطي ومستعدة لصد أي هجوم محتمل.

ولفت آمر حرس المنشآت النفطية إلى أن قوات الجيش التي تنتشر في محيط منطقة الهلال النفطي تنتظر توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حول التحركات التي ستقوم بها القوات خلال الأيام القليلة المقبلة.