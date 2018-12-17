الملك سلمان: نأمل أن نرى قريبا عودة العراق لمكانته البارزة

السعودية – أعرب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عن أمل المملكة في أن تشهد المرحلة المقبلة استعادة العراق لمكانته البارزة في المنطقة.

وجاء هذا التصريح اليوم الاثنين، أثناء استقبال الملك سلمان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، محمد الحلبوسي، الذي وصل المملكة أمس بزيارة رسمية على رأس وفد برلماني.

وحسب بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، لفت الملك سلمان إلى الانتصارات التي حققها العراق في حربه على الإرهاب وكذلك في المجالات الأخرى، مبديا دعم حكومة المملكة للعراق وشعبه على المستويات كافة.

من جانبه، أبدى الحلبوسي أثناء الاجتماع حرص بغداد على تطوير العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي خلال التنسيق المشترك وعلى المستويات كافة، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري ودعم التبادل التجاري وفتح المنافذ الحدودية وتطويرها.

وأشار الحلبوسي إلى ضرورة انفتاح العراق على أشقائه العرب، وتوثيق علاقته مع الجميع، وبما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك، داعيا إلى تنسيق الجهود العربية من أجل تجاوز الخلافات والمشاكل عبر الحوار البناء والابتعاد عن التصعيد الذي ينعكس سلبا على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد رئيس البرلمان العراقي على أهمية أن يكون للسعودية و”الدول الشقيقة” الأخرى دور في ملف إعادة إعمار العراق، “بما تمتلكه من شركات وخبرات ستسهم في إعادة تأهيل العديد من المدن التي تضررت بفعل الإرهاب أو تلك التي تفتقر للخدمات والبنى التحتية”

وذكر المكتب أن الاجتماع تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتناول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

المصدر: وكالات