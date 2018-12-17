الورفلي: البعثة الأممية تريد إقصاء تيار المؤتمر ودار الافتاء وثورة فبراير من حضور المؤتمر الجامع

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي على التقرير الصادر من قبل منظمة الحوار الإنساني والموجه للبعثة الأممية بخضوص الـ77 إجتماع الذي عقدته اللجنة على مستوى بلديات ليبيا والتوصيات التي خرجت عن ذلك، معتبراً ان ما بني على باطل فهو باطل.

الورفلي أكد خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن بناء دولة والدخول في حوار يتطلب وجود قواعد صحيحة لضمان النتائج، مبدياً أسفه لأن مركز الحوار الإنساني لم يأبه بكل النداءات والرسائل التي وجهت له ممن وصفهم بـ” الخيرين والحريصين على الوطن “.

وأشار إلى أن اجتماعات جنيف و فلندا وتونس وما عقد في الداخل لا يوجد لها معايير محددة لدعوة الأشخاص والمواضيع والملفات التي سيتم مناقشتها، منوهاً إلى أن المركز التزم الصمت ولم يكن له موقف واضح حين انتهكت بنغازي ودمرت وتم التنكيل بالجثث فيها حسب زعمه .

وأوضح أن منظمة الحوار الإنساني لم توجه له دعوة لحضور إجتماع تونس وإنما دعت نوري بو سهمين رئيس المؤتمر العام أو نائبه، مضيفاً :”الدعوة لم تكن بصفته بل تمت الدعوة عن طريق شخص آخر كأن يقول بوسهمين ومن يمثله وتعمدوا التوضيح أن تكون بدون صفة وأعتقد أنها قمة المهزلة ففي اللعبة السياسية وإدارة النزاعات هذه الطرق معروفة جداً، حفتر اليوم يقاتل في مجلس ثوار بنغازي وقوة درنة أنت عندما تريد حل مشكلة تجلس مع الطرفين وإلا تصبح مساند لطرف دون الآخر الفرقاء اليوم في البرلمان وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء البرلمان لم يلتحقوا لأنهم لم يوافقوا على الصخيرات”.

ويرى أن المأزق الحالي الذي تشهده البلاد سببة عدم إيقاف البعثة الأممية ووضع حد لها نتيجة عبثها وتلاعبها الذي مازال مستمر بالملف الليبي، معتبراً انه كان يفترض على الليبين محاسبة ومحاكمة كل من ذهب ووقع على اتفاق الصخيرات لتجنب وصول البلد لهذه المهزلة حسب تعبيره.

الورفلي تابع قائلاً :”من هم الجالسين في فندق باب البحر في طرابلس ممن يسموا نفسهم أنصار الكرامة، من جلس في بنغازي اليسوا من كانوا يخرجون علينا بالشاشات كـ”محمد حجازي و البرغثي” الذي كان آمر كتيبة الدبابات اليوم جالس في طرابلس وكان وزير دفاع انصار النظام السابق الذين يتكلمون من طرابلس يسبوا في فبراير هم محاضرين في الجامعة، الأشخاص الموجودين في طرابلس وليس لدينا مشكلة معهم ما دام هناك خطوط عريضة وهي عدم عسكرة الدولة ووحدة ليبيا والتداول السلمي على السلطة”.

وإستطرد حديثه مضيفاً :” تيار دار الإفتاء لا تريد البعثة حضوره أبداً وكذلك الامر للمؤتمر الوطني، المغزى الآن من المؤتمر الجامع “تيار فبراير” والخلاصة أن المخرجات تصب في إطار مشروع الانقباض على فبراير وما يسمى بالثورة المضادة لذلك يجب أن يلتفت الليبيين لهذه المشكلة للضغط على البعثة الاممية في كل الاتجاهات لوضع إطار واضح للمؤتمر وسياسات وقوانين واضحة في الدعوات”.

وشدد على أن إرادتهم حرة ولا يتبعون أحد وحضورهم للمؤتمر الجامع يجب أن يكون حضور جيد وإما لا تتم المشاركة فيه، منوهاً إلى أن المؤتمر الجامع تمت تجربته وتنفيذه سابقاً في الصومال وأفغانستان والعراق لكنه لم يأتي بحل لهذه الدول.

كما يرى أنهم عبارة عن جسم منتخب في أول عملية انتخابات حرة ونزيهة وتيار سياسي موجود في ليبيا تريد البعثة الأممي إقصائه لأنه لم يتماشى معها وهذا بالتأكيد سيعمق من الأزمة الراهنة حسب قوله، مبيناً أن الحل الليبي سلب من الفرقاء والاطراف الليبية وتم تسليمه في الظل لتدويل الملف.

وأشار إلى تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب عقب مؤتمر باليرمو حين قال أن المؤتمر جاء لإنهاء السيادة الليبية عن الملف الليبي وعلى الليبيين إستعادة سيطرتهم على الملف بمختلف افكارهم وتياراتهم وسيادتهم وعكس ذلك ستسير الأمور للأسوء.