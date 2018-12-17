باشاآغا يقدم واجب العزاء لأسرة العميد صلاح السموعي

ليبيا – قدم عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأحد واجب العزاء لأسرة الفقيد مدير مديرية أمن طرابلس السابق عميد صلاح الدين السموعي الذي طالته يد الغدر والخيانة.

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باشاآغا ثمّن بحسب المكتب الغعلامي التابع للوزارة خلال واجب العزاء الجهود التي قام بها الفقيد من أجل إرساء الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها وبذله كل ما يملك من أجل بسط هيبة الأمن والشرطة داخل المؤسسات الحيوية العامة والخاصة داخل العاصمة.

وطمأن وزير الداخلية أهالي الفقيد بأنه سيتم ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزائهم.